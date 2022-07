"La Juve ci prova per Martial, Ten Hag lo blocca: no del Manchester United"

I buoni risultati nelle amichevoli, l’applicazione dei giocatori e l’entusiasmo degli stessi nel cercare di applicare le direttive dell’ex tecnico dell’Ajax stanno permettendo ai tifosi dei Red Devils di avvicinarsi con fiducia a una stagione nella quale l’obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League , possibilmente dopo aver provato quantomeno ad infastidire Manchester City e Liverpool nella lotta per il titolo.

"Ten Hag stregato da Martial"

Intanto un primo obiettivo Ten Hag sembra averlo centrato, ovvero il recupero di un giocatore che sembrava perso per la causa United e che invece potrebbe essere addirittura diventato invincibile. Si tratta di Anthony Martial, forse il giocatore che più sta sorprendendo durante le prime uscite della nuova stagione dello United. L’attaccante francese è reduce da un’annata da dimenticare con una ventina di presenze in totale tra Manchester e il Siviglia, dove è approdato a gennaio senza riuscire a integrarsi e a ritagliarsi uno spazio alla corte di Lopetegui, al punto che gli andalusi non hanno esercitato il diritto di riscatto.

"Juve, sondaggio a vuoto per Martial: lo United non lo cede"

Dopo il ritorno alla base e un’estate evidentemente utilizzata per ritemprarsi, Martial si è messo al lavoro per provare a convincere Ten Hag, obiettivo già centrato sia nelle amichevoli che durante il lavoro quotidiano in allenamento al punto che il Manchester United ha detto no alla Juventus, che secondo quanto riportato dal 'Mirror' avrebbe effettuato un timido sondaggio per sondare la possibilità di portare il francese a Torino viste le difficoltà nell’arrivare ad Alvaro Morata. Martial è un vecchio pallino della Juve, ma il matrimonio non si consumerà neppure questa volta, proprio per volere di Ten Hag che ha chiesto al club di non cedere Martial, anche a causa proprio dell’incertezza legata al futuro di Ronaldo.