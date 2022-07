Dalla Spagna: "Saul si offre alla Juve"

Saul Niguez è in cerca di riscatto. Dopo una stagione 2021/22 disastrosa - per quelle che erano le aspettative - al Chelsea, lo spagnolo ha fatto ritorno a Madrid , con l'Atletico che ha riabbracciato il suo figliol prodigo. Ma non è da escludere che i Colchoneros possano nuovamente scegliere di privarsi del 27enne spagnolo, che ha un ingaggio importante che a Madrid, in questo momento storico, faticano a permettersi.

Saul Niguez, fai gola alla Serie A

Inizialmente accostato alla Roma di José Mourinho - che poi ha virato con decisione su un altro obiettivo di mercato, ormai a un passo dal vestire giallorosso - Saul è stato avvicinato alla Juve nelle ultime ore. Secondo El Larguero, il centrocampista sarà offerto al club bianconero per colmare il vuoto lasciato temporaneamente dall'infortunato Pogba, che potrebbe restare ai box per un paio di mesi. L'operazione sembra fattibile, con gli spagnoli aperti anche a cedere il giocatore in prestito. L'ingaggio del centrocampista ad oggi rappresenta lo scoglio più importante da superare, ma un accordo tra i due Club non sembra un'ipotesi remota.

I numeri di Saul tra Atletico e Chelsea

Tornato all'Atletico quest'estate dopo una stagione di magra al Chelsea da 23 presenze e una sola rete, Saul vuole subito mettersi alle spalle la brutta esperienza londinese. Lo spagnolo resterebbe volentieri agli ordini del Cholo Simeone e avrebbe voglia di riprendersi un posto nello scacchiere titolare dell'Atletico. Indubbiamente lo stesso allenatore argentino apprezza le qualità e la duttilità dello spagnolo, che a Madrid ha invece messo insieme numeri da stella: 339 presenze, 43 gol e 20 assist. Niente male per un centrocampista che all'occorrenza ha fatto anche il terzino... Tuttavia, l'abbondanza di giocatori a centrocampo, unita all'alto valore di mercato dello stesso Saul, spingerebbero i Colchoneros a fare affari di mercato con lui al centro.

Juve, Saul è l'uomo giusto?

La dirigenza bianconera valuterà con interesse la proposta dell'Atletico. Saul non corrisponde probabilmente al prototipo di centrocampista del quale la Juve avrebbe bisogno, ovvero un regista in grado di dettare i tempi e velocizzare la manovra offensiva della squadra di Allegri. Saul nasce come mezzala, ma non va sottovalutata la straordinaria proprietà tecnica dello spagnolo, che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e tornare ad alti livelli in Serie A, garantendo alla Juve non solo inserimenti e tiro da fuori area, ma anche palleggio nel breve e tanta corsa a metà campo.