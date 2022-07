Wijnaldum alla Roma, ci siamo: rush finale con il Psg

ROMA - Stretta finale. La Roma è molto vicina a Georginio Wijnaldum. Lunedì pomeriggio a Trigoria è andato in scena un incontro importante, non il primo e probabilmente non l’ultimo, tra Tiago Pinto e il manager del capitano della nazionale olandese. Da quanto è emerso, Wijnaldum ha fretta di chiudere la questione con il Paris Saint-Germain per raggiungere Mourinho. Ed è anche disposto a rinunciare a una parte dei soldi che gli garantirebbe l’attuale contratto (9 milioni compresi i bonus facili) per facilitare l’affare. Però ancora non basta per l’accordo: serve uno sforzo da parte delle due società per intendersi sulla formula del trasferimento.

Roma, 600 milioni per un futuro da top club Wijnaldum alla Roma: crolla la quota LE POSIZIONI Luis Campos, l’uomo mercato portoghese del Psg, vorrebbe includere nell’intesa sul prestito l’obbligo di riscatto nel 2023 vincolato a bonus “facili”. Anche perché Wijnaldum va in scadenza l’anno dopo. Inoltre i francesi vorrebbero risparmiare il più possibile sulla percentuale di stipendio da pagare per rendere ragionevole l’investimento della Roma. Tiago Pinto chiede che almeno il 50 per cento, tra le rinunce del giocatore e il sostegno del Psg, sia scontato. Ma la trattativa, anche grazie all’intervento diretto dei Friedkin che hanno rapporti ottimi con l’altro proprietario Nasser Al-Khelaifi, procede spedita verso una conclusione positiva: in fondo è ciò che vogliono tutte e tre le componenti, calciatore compreso che ha bisogno di giocare con continuità per arrivare in buone condizioni al Mondiale. E c’è un altro segnale che induce all’ottimismo: la Roma ha mollato tutte le piste alternative per il centrocampo, perché vuole accontentare Mourinho con il calciatore ritenuto più adatto al salto di qualità.