Arthur, l'agente: "Valencia interessato, uno forte come lui deve giocare"

Arthur a Valencia: lo vuole Gattuso, si tratta sull'ingaggio

Dopo l'addio di Aaron Ramsey, Arthur è diventato una priorità per i dirigenti bianconeri per quanto riguarda il mercato in uscita: mai davvero a suo agio a Torino, il giocatore brasiliano ha spinto per la destinazione nella Liga dove Gennaro Gattuso lo aspetta a braccia aperte, con la speranza di rilanciarsi a pochi mesi dal Mondiale in Qatar. Resta un nodo da sciogliere prima della fumata bianca, relativo al pesante ingaggio del giocatore: la Juve dovrebbe farsi carico del 50% dello stipendio. Le trattative sono in corso per definire il tutto.