Souness stronca Rabiot: "Uno così dovrebbe migliorare il Manchester United?"

Il nuovo Manchester United di Erik Ten Hag è partito con il piede sbagliato e guarda in Italia per rinforzarsi. Il ko al debutto in Premier League contro il Brighton, passato 2-1 a Old Trafford, ha confermato quanto lo stesso tecnico olandese e una parte della tifoseria già sapevano bene circa il fatto che il mercato estivo non ha ancora portato i rinforzi necessari per avvicinarsi alle prime della classe del campionato.

Il Manchester United guarda alla Serie A Eppure la prima reazione della società sul mercato ha portato a rivolgersi al mercato italiano. Dopo il no del Bologna per Marko Arnautovic sembra invece essere ben avviata la trattativa con la Juventus per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, squalificato per la prima di campionato contro il Sassuolo, non è un incedibile per Allegri e anzi la Juve avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Manchester, ora alla caccia dell’intesa con la madre-agente del giocatore.

Souness duro su Rabiot: "Non farebbe la differenza per lo United" L’opinione pubblica inglese non è tuttavia convinta che Rabiot rappresenti il rinforzo giusto per il Manchester United e soprattutto che garantisca il salto di qualità necessario. A stroncare l’eventuale operazione è un grande ex del calcio inglese come Graeme Souness. L’ex centrocampista scozzese del Liverpool tre volte campione d’Europa negli anni ’80, nonché ex allenatore del Torino, ora opinionista, non è stato tenero con Rabiot a ‘talk Sport’, ripercorrendo la carriera del francese: “Rabiot era al Psg ed ha rescisso il contratto per andare alla Juventus, dove non ha fatto bene. Non credo possa portare un significativo miglioramento per lo United”.