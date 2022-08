Juve, 5 curiosità su Filip Kostic: il no-tattoo che va pazzo per la moda

Il secondo tentativo è quello giusto. Filip Kostic è pronto per il calcio italiano, dopo che la Juventus ha raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per il trasferimento dell’esterno classe ’92, possibile titolare già per la prima di campionato contro il Sassuolo.

Kostic-Lazio, quell'affare saltato per una "K" Già, il secondo tentativo perché una delle tante curiosità attorno al serbo riguarda proprio le modalità del suo mancato arrivo alla Lazio sul finire dello scorso mercato estivo. Sembrava tutto fatto per l’approdo in biancoceleste di un giocatore molto apprezzato da Maurizio Sarri, ma a far saltare tutto fu un errore fatale nella mail inviata dai capitolini all’Eintracht, mancante della ‘K’ di Frankfurt. Una distrazione che fece saltare l’affare in extremis per la felicità dell’Eintracht, che grazie al fondamentale contributo di Filip ha vinto l’Europa League, nella finale di Siviglia contro i Rangers di Aaron Ramsey.

Filip Kostic, quando l'assist è un'arte Sliding door juventine, quindi, visto che l’arrivo di Kostic, autore di uno dei rigori di quella finale, è stato reso possibile anche dalla rescissione di Ramsey, il cui errore dal dischetto decise invece quella partita. Per Kostic l’annata 2021-’22 è stata la migliore della carriera, con 43 presenze complessive, 7 gol e 15 assist. Il bilancio complessivo di Kostic con l’Eintracht è di 169 partite, con 33 reti e 63 assist: balza quindi subito all’occhio come la virtù principale del serbo sia far fare gol ai compagni, piuttosto che andare in rete in prima persona.

Kostic + Di Maria: pioggia di cross in arrivo per Vlahovic Insomma, l’alter ego ideale di Angel Di Maria, con il quale Kostic dovrebbe andare a formare la coppia di esterni d’attacco titolari del 4-3-3 della Juventus fino al ritorno di Federico Chiesa. Come il Fideo, infatti, Kostic, pur ovviamente con una cifra tecnica e di fantasia inferiori, è un mago degli assist e dei cross: la sua media nell’ultima stagione solo in campionato è stata di 3,2 occasioni crete a partita e di 13,2 cross a gara. Numeri molto elevati che possono fare la gioia di Dusan Vlahovic, pronto a sfruttare le giocate dei compagni.