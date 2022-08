Kostic, per la Juve e per Vlahovic che ha tanto bisogno dei suoi cross

Kostic quel che costi, tutto avrebbe immaginato il ventinovenne esterno serbo fuorché di arrivare alla Juve indossando i panni del salvatore della patria, subito lanciato nella mischia contro il Sassuolo perché ai bianconeri è già proibito sbagliare. Filip gioca assieme a Vlahovic in Nazionale, dove l'ex Eintracht è il primo fornitore di assist per Dusan che nella Juve ha tanto bisogno di essere servito come calcio comanda, per sfruttare finalmente al massimo il suo enorme potenziale in fase realizzativa. Sulla fascia sinistra, Kostic diventa la prima alternativa al trentaquattrenne Cuadrado e, alla bisogna, variando il modulo, può rivitalizzare l'intera fascia di pertinenza, stante le tuttora imperfette condizioni di forma di Alex Sandro. C'è di più. Sergio Baldini su Tuttosport ha definito Kostic "un treno che crossa": immagine quanto mai efficace per l'attaccante che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella stagione dell'Eintracht culminata con la storica conquista dell'Europa League. Ventisei passaggi chiave, 95 allunghi, oltre 500 cross (corner compresi), di cui 300 su azione. Dove si capisce quanto Kostic possa far bene alla Juve e, soprattutto a Vlahovic.