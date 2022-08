"Manchester United-Rabiot, si accelera: il ds Murtough incontra la madre"

Il Manchester United stringe i tempi per Adrien Rabiot. Dopo il disastroso inizio di Premier League con la sconfitta interna contro il Brighton, la società è immediatamente corsa ai ripari per provare a dare nel minor tempo possibile a Erik Ten Hag i rinforzi richiesti sul mercato.

Manchester United, si stringe per Rabiot Così, dopo il secco no del Bologna per Marko Arnautovic, per il centrocampo il giocatore prescelto è ormai il francese della Juventus, la cui cessione farebbe felici anche i bianconeri, pronti a investire il ricavato su un altro centrocampista, destinato a essere l’ultimo rinforzo estivo dopo Filip Kostic e dopo il vice Vlahovic per il quale sono in risalita le quotazioni di Memphis Depay.

"Il ds dello United incontra la madre di Rabiot" Dopo aver raggiunto un accordo di massima sulla base di 15 milioni per il cartellino di Rabiot, a scadenza con la Juve nel 2024, ora per i dirigenti dello United è in arrivo la missione più difficile, trovare l’intesa con Veronique Rabiot, la “temibile” madre-agente del centrocampista, solitamente tutt’altro che malleabile in sede di trattative. Secondo quanto riportato dall’'Express' il direttore generale dei Red Devils, John Murtough, è partito alla volta della Francia per incontrare la signora Rabiot e cercare un’intesa sull’ingaggio.