"Xavi blinda Aubameyang al Barcellona". Depay verso la Juve?

Xavi blinda Pierre Emerick Aubameyang al Barcellona , spingendo così Memphis Depay sempre più vicino alla Juventus . Secondo As, il tecnico dei blaugrana ha chiuso la porta ad una partenza dell'attaccante gabonese, cercato dal Chelsea , mentre considera sacrificabile la punta olandese in orbita bianconera.

Xavi: no secco ad un addio di Aubameyang

Aubameyang è considerato l'alternativa perfetta a Robert Lewandowski, e Xavi non vuole fare affatto a meno dell'ex Arsenal, stimato per la sua professionalità e per la sua versatilità in campo. Il tecnico dei catalani lo considera un uomo chiave dello spogliatoio ed è stato perentorio in un incontro con la dirigenza: non si tocca.