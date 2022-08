Kostic è della Juve: tutte le cifre ufficiali dell'affare

La Juventus comunica che verserà nelle casse del club tedesco "un corrispettivo di 12 milioni di euro , parabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di € 1,5 milioni ". Inoltre sono previsti 3 milioni di bonus al verificarsi di determinati obiettivi sportivi di squadra e/o personali. Kostic ha firmato un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2026.

Juve, Kostic già in campo con il Sassuolo

Filip Kostic, che si sta già allenando con i suoi nuovi compagni, potrebbe scendere in campo subito dal 1' in occasione della sfida con il Sassuolo. L'esterno sinistro potrebbe giocare nel possibile 3-5-2 che ha in mente Massimiliano Allegri, mentre sulla destra spazierebbe Cuadrado. Davanti Di Maria con Vlahovic. Dopo le prossime sedute le intenzioni del mister toscano saranno più chiare.