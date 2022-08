Paredes alla Juve, ci siamo: c'è l'accordo con il Psg

Juve, è fatta per Paredes in prestito con obbligo di riscatto

Come riporta L'Equipe, infatti, Juve e Paris Saint-Germain, che saranno di fronte proprio nella fase a gironi di Champions, hanno raggiunto l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. L'ex Roma ha già raggiunto un accordo di massima con i bianconeri: restano da definire solo alcuni dettagli, ma l'ufficialità del trasferimento è imminente.

Leo Paredes torna in Italia

Classe '94, Paredes si appresta quindi ad indossare la quarta maglia diversa in Serie A e a tornare nel calcio italiano cinque anni dopo l'addio alla Roma, che lo cedette allo Zenit per 27 milioni bonus compresi. Arrivato in Italia nel 2014 per indossare la maglia del Chievo, con la "supervisione" dei giallorossi, Paredes si è affermato in A in particolare tra il 2015 e il 2017, disputando due buoni campionati con Empoli e Roma. Poi, dopo un anno e mezzo allo Zenit, il trasferimento al Psg nel gennaio 2019 per il definitivo salto di qualità: con 8 titoli vinti, tra i quali tre campionati, Paredes, pur non riuscendo mai ad affermarsi come titolare fisso nel ricco centrocampo del Paris, è riuscito a conquistare un posto stabile nella nazionale argentina ed ora è pronto a mettere a disposizione dei compagni e di Allegri la propria esperienza e soprattutto le proprie geometrie.