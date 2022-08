“La Juve cerca un altro attaccante, Gouiri del Nizza”

Il Nizza avrebbe già iniziato una trattativa per il sostituto di Gouiri, ossia Gaetan Laborde, che gioca nel Rennes. Ci potrebbe effettivamente essere uno scambio di attaccanti tra i due sodalizi transalpini.

Gouiri: il paragone ingombrante con Benzema

Gouiri, giocatore francese ma di origini algerine, è cresciuto nell'accademia del Lione, che poi ha ceduto il giocatore per appena 7 milioni, nell'estate del 2020, non senza rimpianti. In poco tempo, è diventato protagonista con il Nizza, con gol e assist, e divertendo i tifosi. Gouiri non è il classico attaccante d'area rigore, spesso è lontano da questa zona per offrire sponde o legare il gioco. È stato paragonato a Karim Benzema. Lui, però, preferisce dire che il suo modello è Roberto Firmino. Non ha la prestanza fisica o la voracità dei migliori attaccanti che hanno la sua età, ma una pulizia tecnica come pochi.