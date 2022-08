Paredes alla Juve, è ufficiale: i dettagli sulle cifre dell'affare con il Psg

Subito dopo le 18, quindi al termine della sessione borsistica della giornata, la Juve ha poi reso noto i contorni economici dell'operazione che porterà Leandro Paredes in Italia, cinque anni dopo l'addio alla Roma: l'affare complessivo, qualora si concretizzassero le condizioni per il verificarsi di tutti bonus, sarebbe di poco inferiore ai 28 milioni di euro. Questo il comunicato della Juve: "Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 22,6 milioni, comprensivo della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di € 2,2 milioni, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Al raggiungimento di determinati risultati sportivi e nel caso in cui, né l’obbligo, né la facoltà d’acquisto delle prestazione sportive del giocatore dovessero verificarsi, Juventus verserà al Paris Saint-Germain Football un corrispettivo di € 2,5 milioni".

Juve, Paredes torna in Italia dopo cinque anni: l'amicizia con Di Maria e l'obiettivo Mondiale

Paredes è il secondo argentino ad arrivare alla Juventus in questa sessione di mercato, dopo Angel Di Maria e proprio la presenza del Fideo in bianconero è stata un fattore determinante per convincere il centrocampista a dire sì alla proposta della Juve. I due, compagni per tre stagioni al Psg e tuttora nella nazionale argentina, sono amici di vecchia data: a Torino Paredes cercherà quello spazio mancatogli negli ultimi tempi in Francia per non perdere quota nelle gerarchie del ct della Seleccion Leonardo Scaloni in vista del Mondiale in Qatar. La Juve per Paredes sarà la quarta squadra diversa in Serie A, dopo Chievo, Roma ed Empoli: in Veneto Leo transitò per pochi mesi nel 2014, sotto la supervisione della Roma, che lo tesserò proprio nel 2014. Due le stagioni giocate in giallorosso, con in mezzo un'annata di ottimo livello ad Empoli. Nel 2017 la cessione allo Zenit per 27 milioni, poi nel gennaio 2019 il trasferimento al Psg, che lo pagò 40 milioni più bonus. In Francia in tre stagioni e mezzo Paredes ha vinto otto titoli, tra i quali tre edizioni della Ligue 1.