Paredes alla Juve: con lui arriva anche Camila Galante

Nel 2013, infatti, è nata Victoria, nel 2016 Giovanni. Entrambi in Italia, ragione per cui Camila sarà molto contenta di tornarci. A Torino troverà una città più tranquilla di Parigi, sicuramente. Ma per lei non sarà un problema adattarsi, visto che ha sempre seguito ed è sempre stata la prima sostenitrice di Leandro Paredes, fin dai tempi del Boca Juniors.

Qualcuno potrebbe chiamarla wag, ma Camila è ben lontana da quello stereotipo. È veramente la donna della vita di Leandro. Niente ombre sulla loro vita privata, sempre insieme, il gossip ha poco da costruire e ricamare su di loro.