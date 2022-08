Diretta Juve-Spezia ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - Nel 1° turno infrasettimanale di questo campionato la Juve ospita lo Spezia di Luca Gotti all'Allianz Stadium per la 4ª giornata di campionato dopo l'1-1 contro la Roma. La formazione di Allegri è reduce da due pareggi di fila, con i giallorossi e con la Sampdoria (0-0), e vuole a tutti i costi conquistare i 3 punti per rimanere in scia del trenino in vetta alla classifica. Invece, lo Spezia, che nell'ultima giornata ha pareggiato 2-2 in casa col Sassuolo, salendo dunque a quota 4, è già al secondo grande appuntamento stagionale dopo la sfida con l'Inter a San Siro, persa 3-0.