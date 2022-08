Juve, Paredes al traguardo: un play per Allegri e far decollare il gioco

Paredes in volata. La Juve continua a lavorare per regalare ad Allegri il rinforzo tanto atteso per il centrocampo. “Leandro non verrà convocato per la sfida con il Tolosa perché ha raggiunto un accordo con i bianconeri” ha detto il tecnico del Paris Saint Germain, Cristophe Galtier. In realtà la trattativa non è ancora arrivata al traguardo: i contatti tra i club sono continui per limare le distanze sulle condizioni che renderanno obbligatorio il riscatto da parte della Juve. L’affare infatti è imbastito su un prestito oneroso (3-5 milioni) con riscatto di circa 15 milioni, che diventerà obbligatorio al verificarsi di determinati obiettivi sportivi, del giocatore e della squadra di Allegri.