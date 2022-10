"La Juve ripensa a Depay, il Barcellona pronto a pagare la buonuscita"

La Juve torna alla carica per Memphis Depay, l'attaccante esterno del Barcellona che in questa stagione non ha mai trovato spazio con Xavi. I bianconeri avevano inseguito a lungo l'olandese già in estate, ma l'affare era sfumato nelle ultime ore. Ora, come scrive Sport, si riaprirebbe la possibilità di prenderlo perché il Barça sarebbe disposto a concedere al suo giocatore una buonuscita.

“Juve in crisi, cerca rinforzi a gennaio” La Juve, fuori dalla Champions e a dieci punti dal Napoli capolista, farà di tutto per provare a rinforzarsi a gennaio secondo il giornale spagnolo. E provare così a rientrare tra le prime quattro in campionato. Memphis Depay è tra i giocatori che Massimiliano Allegri sta rivalutando insieme ai dirigenti. In estate l'accordo con i blaugrana era stato raggiunto, ma il calciatore aveva finito per rompere le trattative perché voleva più di 7 milioni netti a stagione.