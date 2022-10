Barcellona e Xavi presi in giro in tv: in Spagna la canzone "Pazza Inter" diventa virale

Grazie alla vittoria contro il Viktoria Plzen , l' Inter si è qualificata per gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo, contribuendo all'eliminazione del Barcellona . I blaugrana sono scesi in campo contro il Bayern Monaco già certi del loro destino e hanno perso 3-0 contro i tedeschi. Grande delusione per i ragazzi di Xavi , che dopo le tante polemiche per il ko a San Siro non sono riusciti a riscattarsi contro i nerazzurri al Camp Nou e nemmeno a "gufare" Lautaro e compagni ieri sera.

Barcellona eliminato, in Spagna si canta "Pazza Inter"

Un'altra eliminazione ai gironi di Champions League per il Barcellona, a dimostrazione del fatto che dopo l'addio di Messi i blaugrana non sono più temibili come in passato. Sono partiti come sempre gli sfottò in Spagna, con i tifosi del Real Madrid che hanno deriso i rivali di sempre. Anche nella trasmissione "El Chiringuito", alcuni opinionisti in studio non hanno resistito, cantando addirittura l'inno dell'Inter. Il video è diventato virale in pochissimo tempo.