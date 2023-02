Juve, Cuadrado in scadenza: arrivano voci dal Brasile sul suo futuro

Cuadrado, c'è l'interesse del Gremio

Come riportato dai media brasiliani, su Cuadrado si è palesato l'interesse del Gremio. Il club non ha la forza economica per sostenere l'ingaggio del calciatore, ma vorrebbe intavolare una trattativa con il suo entourage per cercare di sondare il terreno. Insomma, il Gremio vorrebbe portare in rosa un altro elemento di spicco, dopo aver strappato la firma a Suarez. Cuadrado piace molto anche al tecnico della compagine brasiliana, l'ex Roma Portaluppi.