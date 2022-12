Suarez al Gremio, è ufficiale: i dettagli dell'operazione

PORTO ALEGRE (BRASILE) - Dopo il campionato vinto in patria con il Nacional di Montevideo e la delusione del Mondiale in Qatar (eliminato ai gironi con l'Uruguay), è il momento di intraprendere una nuova avventura per il 'Pistolero' Luis Suarez. Il 35enne attaccante infatti è stato ingaggiato dai brasiliani del Gremio, con cui ha firmato un contratto fino a dicembre 2024.