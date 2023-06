"Di Maria, il Benfica in pressing: tre motivi per cui può arrivare il sì"

Angel Di Maria ha lasciato la Juventus, ma al momento è questa l'unica certezza legata al suo futuro. L'attaccante argentino al momento è svincolato e non ha ancora deciso da quale club ripartirà. C'è una società che lo sta corteggiando in modo serio: è il Benfica. Si tratterebbe di un ritorno. Ne parla in apertura il quotidiano portoghese A Bola. "Il Benfica seduce Di Maria" si legge con la fotonotizia del Fideo ch esulta per un gol Mondiale. Ma come potrebbe il Benfica far breccia nel suo cuore?