Di Maria, addio ufficiale alla Juve: "Me ne vado con il sapore amaro"

Juve, addio Di Maria: le sue parole

Queste le sue parole: "Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagni per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore".

Di Maria, alti e bassi in bianconero

Fondamentale nella prima fase a eliminazione diretta dell'Europa League, prestazioni poi in caduta nell'ultima parte di stagione: alti e bassi per Di Maria con la maglia della Juventus. L'espulsione contro il Monza era stato l'exploit di un primi periodo di nervosismo in bianconero seguito dalle assenza pre Mondiale. Dopo la vittoria in Qatar, il miglior periodo dell'argentino: decisivo in Europa League con la tripletta contro il Nantes e la rete contro il Friburgo. Da marzo in poi inizia un periodo difficile in campo per l'argentino fino al finale amaro nella sua ultima partita allo Stadium dove è stato anche fischiato dai tifosi. L'ex Psg era stato bersagliato anche dopo i commenti sui social di sua moglie che era intervenuta dopo i fischi (leggi QUI le sue parole).

Juve, i numeri di Di Maria

Arrivato nella scorsa estate a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, Di Maria era stato uno dei grandi colpi estivi della Juventus. 40 le presenze in stagione in tutte le competizioni: 8 gol e 7 assist per il campione del mondo che per quasi un mese prima del Mondiale era rimasto fuori per un infortunio al bicipite femorale.