Frattesi, la rivelazione dell'agente: "Un club è più avanti degli altri"

È da poco terminato l'incontro tra il Sassuolo e l'agente di Davide Frattesi . Riso , procuratore del centrocampista neroverde, è in contatto con molti club di Serie A per il futuro dell'ex Monza. Tra questi rientra proprio la Juve , che in attesa di capire il futuro di Rabiot , inizia a guardarsi intorno.

Sassuolo-Frattesi, l'incontro con Manna e le parole di Riso: "Un club più avanti degli altri"

Al termine dell'incontro con il Sassuolo, l'agente di Frattesi, Riso, ha espresso a caldo le sue sensazioni sul futuro del calciatore del Sassuolo: "Abbiamo parlato un po' per capire le alternative e come portare avanti le cose. Una squadra avanti tra Inter, Juve, Roma e Milan? Tutte stanno allo stesso punto, forse una è un po' più avanti". Anche Manna, direttore sportivo della Juve, è stato intercettato fuori dalla sede del Sassuolo, proprio a proposito di una possibile trattativa per Frattesi, rispondendo che "non c'è nulla".