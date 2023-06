Juve, Weah in arrivo: accordo con il Lille

La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa con il Lille per Timothy Weah, figlio dell'ex centravanti del Milan e pallone d'oro nel 1995. Il club bianconero avrebbe trovato l'intesa sia con l'entourage del calciatore (che nei piani di Allegri dovrebbe sostituire Cuadrado, in scadenza di contratto), sia con il Lille. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni.