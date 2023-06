La Juve saluta Paredes: "È il momento di un nuovo capitolo"

Questo il comunicato della Juve: "È arrivata al capolinea l’avventura di LeandroParedes(clicca QUI per scoprire i possibili sostituti) con la maglia della Juventus. Il centrocampista classe 1994 torna al PSG dopo la stagione in prestito con la maglia bianconera. Sono stati mesi intensi per lui, che chiude la sua esperienza con 35 presenze complessive: la prima a Firenze, in casa della Fiorentina, l'ultima a Udine, nella vittoria 1-0 sull'Udinese. In mezzo il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar".

Juve-Paredes, il comunicato