Mercato Juve, svelata la strategia di Giuntoli: Milinkovic e non solo. Tutti i nomi

V endere. Vendere. E poi ancora. E a seguire: Sergej Milinkovic, il primo obiettivo per un centrocampo che ha appena ritrovato Rabiot, e un esterno destro per completare il parco. Un alfiere di quelli che possono fare al caso di Giuntoli e Allegri: Holm, svedese di 23 anni, è un vecchio pallino del direttore e anzi lo avrebbe portato volentieri anche a Napoli, ma lo Spezia lo valuta 15 milioni e la storia non può essere scritta a certe cifre. Bisogna limare, bisogna contenere le pretese soprattutto dopo l’infortunio di aprile. La priorità, comunque, sarà riconosciuta alle cessioni: Arthur, McKennie e Zakaria in prima fila, tutti di rientro dai rispettivi prestiti. Il mercato bianconero, però, gira intorno a due nomi. Grandi: Vlahovic e Chiesa. Valutati rispettivamente 80 e 50 milioni di euro. Entrambi in bilico, scontenti, in vetrina. Cedibili con le offerte giuste.



Juve, l'affare Milinkovic e non solo: lo scenario

E allora, il primo approccio: Giuntoli e Max hanno parlato e continueranno a parlare al telefono fino a lunedì, giorno in cui cominceranno i confronti faccia a faccia, dal vivo, ma ieri è andata in scena la prima riunione operativa del nuovo management al completo. La situazione è semplice, nella sua complessità: la Juve deve sfoltire. Vendere e abbattere il tetto-ingaggi (operazione che a Giuntoli è perfettamente riuscita a Napoli un anno fa: -35%). I profili: con l’Aston Villa si chiacchiera di McKennie - offerto anche alla Roma -, mentre con il West Ham e gli stessi Villains s’è parlato di Zakaria. E ancora: la Salernitana insiste per Miretti in prestito, ma l’idea è lasciare andare il centrocampista soltanto se non ci sarà la Conference. In entrata, i grandi obiettivi sono due: Milinkovic, 28 anni, ma la Lazio ha spiegato che lo cederà soltanto per una cifra compresa tra i 30 e 40 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024; e Koopmeiners, olandese dell’Atalanta di 25 anni, una quarantina di milioni di valutazione come il collega serbo.



I nodi da sciogliere in casa Juve