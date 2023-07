Juve, Vlahovic dentro o fuori: parte tutto da qui

Il mercato della prima Juventus targata Cristiano Giuntoli ruota attorno al destino di Dusan Vlahovic . Evidente che sia così, perché con l’attaccante serbo ballano gli 80 milioni spesi , pari pari quelli che il club bianconero chiederebbe ad una potenziale acquirente ora. E questo snodo, il suo esito, diventano cruciali per capire quanto ci sarà in cassa da investire e soprattutto su quale ruolo. Perché è evidente come senza Vlahovic la Juventus possa disporre di un bottino cospicuo da subito e bisognerebbe reinvestire su una punta. Con Vlahovic bisognerà andare a recuperare risorse eventualmente da Chiesa . Se no resterebbero gli esuberi ( McKennie, Zakaria e Arthur ) e i giovani in uscita ( Miretti, Soulé, Nicolussi Caviglia, Ranocchia ): tutto un altro lavoro, anche perché da questo gruppo qualcosa cash può sicuramente arrivare, ma il rischio prestiti (riferendosi a qualche esubero) diventa alto. E dunque la sintesi diventa una. Vlahovic in o Vlahovic out : è un passaggio stretto, ma inevitabile. Ed è il motivo per cui questi saranno i giorni in cui muoversi con circospezione ma per verificare con missioni mirate cosa bolle in Inghilterra , chi sarebbe pronto a mettere sul piatto quanto serve per decidere di sedersi ed ascoltare.

Conti alla mano

Dunque Vlahovic costa 80. Ad un anno e mezzo dal suo acquisto (per 70 più 10 di bonus) è possibile contare solo su una quota ancora bassa di ammortamento, poco per non rischiare minusvalenze. Questo per far capire che la richiesta della Juventus va evasa per intero o quasi. E il serbo ha un ingaggio da 7 milioni netti. Insomma una bella operazione, corposa, chi la fa deve spingersi - a pacchetto chiuso - ben oltre i 150 milioni tra cartellino e stipendio. Il Chelsea è sicuramente interessato ad approfondire. E con i Blues lo United è in concorrenza. Ma non si sa se decideranno di spingersi fino a questi numeri. Anche perché, va sottolineato, la Juve non solo non mette smaccatamente Vlahovic sul mercato (pur fiutando l’aria). Ma men che meno lo svende. Potrebbero aprirsi altri fronti in Premier. Con un occhio si guarda anche verso il Bayern e il Psg qualora muovessero un muscolo manifestando curiosità, interesse. La stagione di Vlahovic non aiuta esattamente a fare pazzie economiche, ma il giocatore gode giustamente di una stima elevata all’estero, in particolare nel palcoscenico inglese. E metterebbe, per carattere, tutto il suo orgoglio in campo finalizzato a ribaltare nei numeri l’annata scorsa. Questo anche se restasse alla Juve: forse persino di più.

Alternative

Come detto, il club bianconero attiverà una serie di verifiche (dirette e indirette) in queste ore per capire proprio se qualcosa può muoversi. Significa che la prospettiva di restare con Milik-Vlahovic è una possibilità? Magari non la preferita, ma lo è. Soprattutto se nessuno metterà sul tavolo le cifre attese. Senza Vlahovic si aprirebbe un fronte tutto da scandagliare. La pista Hojlund non si scalda come avrebbe dovuto: l’Atalanta non schioda da 45 milioni di valutazione e soprattutto la Premier in questo caso si trasforma da risorsa (per le cessioni) ad ostacolo (per le possibili acquisizioni). Lo United non ha per niente abbandonato l’idea Hojlund dopo il no del club lombardo all’offerta da 35 milioni. Potrebbe tornare: e il fatto che il ragazzo da metà giugno abbia gli stessi manager (la Seg) di Ten Hag, il tecnico dei Red Devils, potrebbe rappresentare uno scivolo verso la Premier. C’è la pista Jonathan David, 23 anni, attaccante del Lilla stimatissimo da Giuntoli (costo 50 milioni). Mentre non risultano segnali su Scamacca, pure seguito a lungo l’estate scorsa dai bianconeri, e ora obiettivo della Roma (ma occhio al Milan): con gli Hammers si è parlato di Zakaria, questo sì. Vlahovic “in o out” è la chiave di volta del mercato della Juventus. Ballano 80 milioni: sostanza. Se la Premier batte il colpo la Juve risponde. Sarà il Chelsea (che intanto prova a tentare Dybala)? Sarà lo United? O altro? O non sarà? Non servirà molto per saperlo.