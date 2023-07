"Derby di Madrid per Vlahovic": ci sono anche Bayern Monaco, Psg e Premier

Vlahovic missione inglese

Come già riportato, Vlahovic ha grandi estimatori in Premier League. Su tutti il Chelsea, è sicuramente interessato ad approfondire, e il Manchester United. Si guarda anche con interesse al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain. Tuttele squadre comunque stanno mettendo in atto riflessioni importanti per un'operazione che pesereeb oltre 150 milioni di euro tra cartellino e stipendio.

Il derby di Madrid per Vlahovic

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo As, Vlahovic starebbe scatenando anche un derby di Madrid sul mercato. Infattiil Real Madrid lo vorrebbe affiancare a Joselu, per ora l'unica punta di ruolo rimasta dopo gli addii di Benzema e Mariano. Tutto però dipenderà dal discorso di Mbappè. Anche l'Atletico Madrid è su di lui per un eventuale uscita di Alvaro Morata (le parole del presidente dei Colchoneros sul suo futuro).

I possibili sostituti di Vlahovic

Per quanto riguarda gli eventuali sostituti, la pista Hojlund non si scalda. Lo stesso Manchester United è ancora sul giocatore nonostante il no dell'Atalanta all’offerta da 35 milioni. C’è anche Jonathan David, attaccante del Lilla stimatissimo da Giuntoli. Mentre non risultano segnali su Scamacca.