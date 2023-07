L'autorevole Guardian pubblica oggi sul suo sito gli elementi della proposta della Juventus per vendere Vlahovic al Chelsea: scambio tra Lukaku, 30 anni, e 21 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro, per Dusan, che di anni ne ha 23, cioè sette in meno del belga. Sempre il tabloid inglese ricorda l’offerta dell'Al-Hilal e aggiunge che a Todd Boehly, proprietario del Chelsea, è giunto anche l'interessamento del Psg per il centravanti belga.