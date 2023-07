Arthur saluta la Juve: è fatta con la Fiorentina, cifre e dettagli

Si muove il mercato in uscita della Juventus, a caccia di milioni da poter reinvestire sul mercato ma, soprattutto, utili per inseguire il concetto di "sostenibilità" espresso da Cristiano Giuntoli nel giorno della sua presentazione. Arthur, in tal senso, è ad un passo dai saluti. Il centrocampista brasiliano, infatti, si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.