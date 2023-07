Lukaku, nuovo messaggio criptico sui social: "Il rispetto non è previsto"

Lukaku rompe il silenzio: nuovo post critptico sui social

'Rinnegato' dall'Inter che non gli perdona di aver trattato con la Juve, il 30enne centravanti belga continua ad aspettare i bianconeri ignorando le sirene saudite verso le quali vorrebbe invece spingerlo il Chelsea, club in cui è tornato dopo la stagione vissuta in prestito con i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tante le critiche che gli sono piovute addosso dai tifosi interisti e chissà che proprio a queste non intenda riferirsi Lukaku, che ha cambiato la sua biografia Instagram citando un passaggio di 'How's it Goin' Down' del rapper americano DMX: "Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l'accordo" la frase scritta da 'Big Rom', il cui futuro resta ancora da scrivere ma sembra destinato a tingersi di bianconero.