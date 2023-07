Lukaku e il mercato: il post criptico sui social

Dopo aver detto per la terza volta no agli arabi , più precisamente al Al-Hilal , Lukaku esce allo scoperto sui social. L'attaccante belga, che ha da tempo un accordo con la Juve, ha infatti rotto il silenzio pubblicando un messaggio criptico riferito al calciomercato...

Lukaku, il duro comunicato della curva dell'Inter

Lukaku, il messaggio social

La telenovela Lukaku continua. L'attaccante belga, al centro del calciomercato europeo, ha da poco rotto il silenzio con una storia Instagram. Il giocatore ex Inter, corteggiato dalla Juve che ha indicato come meta preferita, ha infatti scritto sui suoi social: "Quando l'odio non funziona iniziano a dire le bugie".