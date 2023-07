Lukaku: terzo no agli arabi, vuole solo la Juve

L'Al-Hilal ha tentato nuovamente di convincere Romelu Lukaku ma ha ricevuto il terzo rifiuto. Il belga vuole solo la Juve , nessun ritorno di fiamma con l'Inter . Tocca all'ad Scanavino individuare la via alternativa per portarlo immediatamente a Torino .

Lukaku e il mercato: il post criptico sui social

Lukaku e l'offerta dell'Al-Hilal

L’Al-Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea ma l’attaccante ex Inter non è convinto, vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all’accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno). La maglia bianconera ora è davvero l’unica che ha in testa.