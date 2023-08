Facundo Gonzalez al J Medical per le visite: a breve la firma con la Juve

La Juve è pronta ad accogliere un nuovo arrivato. Si tratta di Facundo Gonzalez , difensore italo-uruguaiano proveniente dal Valencia . Pur non avendo mai giocato in prima squadra, il calciatore classe 2003 aveva attirato da tempo le attenzioni dei bianconeri , che dopo una trattativa col club spagnolo lo hanno acquistato a titolo definitivo . Nella mattinata di oggi, Gonzalez sta svolgendo le visite mediche .

Mancano solo le visite mediche , in corso in questo momento al J Medical - come dimostra il video pubblicato dal club su Instagram -, e poi Facundo Gonzalez sarà pronto per firmare il suo contratto con la Juve . Il difensore si trasferisce a titolo definitivo dal

per una cifra vicina ai, incluso il 20% da destinare agli spagnoli per la sua futura rivendita. Nonostante sia reduce dalla vittoria nel Mondiale U-20, non è da escludere che la Juve possa girarlo in prestito per concedergli minutaggio in questa stagione.