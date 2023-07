La Juve ha in pugno Facundo Gonzalez

La Juventus ha bloccato Facundo Gonzalez . Trattativa al traguardo, restano da limare solo alcuni dettagli legati ai bonus: l’idea è di chiudere l’affare all’inizio della prossima settimana. Tre milioni sul tavolo. Accordo quasi raggiunto con il Valencia , che rischiava di perdere il difensore a parametro zero nella prossima estate. Sintonia totale, invece, con i manager dell’uruguaiano. Cinque anni di contratto. Potrebbe essere girato in prestito, ma c’è anche la possibilità che venga inserito nella squadra Next Gen , allenata da Brambilla . Il suo sogno, però, è quello di giocarsi subito qualche chance per restare nel gruppo di Allegri , rimasto colpito durante la tournée americana dall’olandese Dean Huijsen , diciotto anni, un metro e 93, preso a gennaio dal vivaio del Malaga .

IL MONDIALE UNDER 20 - L’arrivo di Facundo Gonzalez rientra nella politica di rinnovamento indirizzata dal direttore sportivo Giuntoli. Ha vent’anni, è nato a Montevideo il 6 gennaio del 2003. Lo avevano cercato anche l’Ajax, il Porto e la Salernitana, ma la Juve si è mossa in anticipo. È mancino, può giocare in una linea a tre o a quattro. Ha vinto il Mondiale Under 20 con l’Uruguay di Marcelo Broli, superando in finale l’Italia di Casadei. È stato uno dei gioielli della Celeste insieme con Boselli del Defensor, Matturro del Genoa, il capitano Diaz e Luciano Rodriguez, entrambi del Liverpool di Montevideo, e Alvaro Rodriguez, centravanti del Real Madrid.

GATTUSO E BIELSA - È entrato anche nei radar del ct Marcelo Bielsa, chiamato a ricostruire la Celeste in vista della Coppa America del 2024 e del Mondiale del 2026. Nel Valencia ha sempre fatto parte della squadra B, ma nel periodo della gestione Gattuso ha sfiorato l’esordio nella Liga. È nato a Montevideo, ma ha anche il passaporto spagnolo (i suoi genitori emigrarono in Andalusia per motivi di lavoro), mentre il bisnonno materno era italiano. Matteo Tognozzi, scouting manager della Juve, con un passato tra Zenit, Amburgo e Leverkusen, aveva studiato Facundo Gonzalez anche a gennaio durante il Sudamericano Under 20, vinto dal Brasile.