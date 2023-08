Lukaku alla Juve: dallo spogliatoio del Chelsea arriva il clamoroso indizio

C'è un importante indizio di mercato svelato indirettamente dal Chelsea. Il club londinese ha ufficializzato i numeri di maglia della prossima stagione, ma Lukaku non è presente in lista. L'attaccante belga è al centro del mercato dei Blues, con la Juventus che è pronta a formalizzare lo scambio che vedrebbe Big Rom in bianconero e Vlahovic in Inghilterra.