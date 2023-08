Juve, contatti per Habib Diarra: le cifre dell'affare

Rovella parte in direzione Lazio , Zakaria è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Monaco , e ora la Juve cerca rinforzi per il centrocampo. Il ds Giuntoli sembra aver individuato il prossimo obiettivo in Habib Diarra , classe 2004 dello Strasburgo.

La Juve ci prova per Diarra

Nelle scorse ore ci sono stati contatti per sondare le cifre della possibile operazione. Il giocatore vorrebbe lasciare lo Strasburgo per giocare in Europa nella stagione 2024/2025. Il club francese per Diarra chiede circa 20 milioni di euro: la palla passa alla Juve che ora proverà a far entrare nel vivo la trattativa.

I numeri di Diarra