Juve-Berardi: frenata del Sassuolo, ma il giocatore fa pressione

TORINO - Berardi vuole la Juve. Il Sassuolo intende tenere Berardi e lo toglie dal mercato . Il club neroverde prova a non perdere il suo gioiello e prova a mettere un freno alla trattativa con i bianconeri, che pure è partita con il primo contatto ufficiale tra il responsabile dell’area tecnica juventina, Cristiano Giuntoli , e l’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali. La mossa è dettata dall’avvio del campionato: domani la squadra di Dionisi debutterà ospitando l’Atalanta e l’intento della società era quello di chiudere tutti i discorsi di mercato entro l’avvio della Serie A. Non si voleva (non si vorrebbe) essere costretti a sostituire il proprio leader tecnico a stagione già iniziata, cercando una soluzione alternativa nel rush finale del mercato. La Juve, invece, ha chiesto ulteriore tempo , ha chiesto di scollinare la prima giornata per poi proseguire i discorsi già avviati. Così è arrivata questa frenata, che potrebbe rientrare comunque nelle tattiche di mercato: il dialogo, d’altra parte, è già in corso e c’è margine fino al gong delle trattative per approfondire il tema, ridurre le distanze che esistono tra i club e arrivare al traguardo.

Berardi, il giocatore vuole la Juve

C’è un fattore importante da non trascurare: la volontà di Berardi di trasferirsi alla Juve. Mimmo vuole concretizzare il salto in alto definitivo e coronare il sogno di vestirsi di bianconero. C’è andato vicino diverse volte, il suo nome è stato ciclicamente accostato alla Signora nell’ultimo decennio ma il matrimonio non è mai stato celebrato. D’altra parte era stato proprio il giocatore a lasciare intendere possibili novità sul suo futuro, recentemente, in occasione della presentazione delle maglie del Sassuolo. «Sono qui da tanto tempo e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Sarò qui? Non lo so...» le sue parole che gelarono il pubblico neroverde. La Juve ha trovato terreno fertile intercettando i desideri di Berardi e trovando già un principio d’intesa. Manca, al contrario, l’accordo tra le società. Carnevali ha chiesto 32 milioni complessivi: 25 milioni cash più un giovane. La Juve ha risposto con una proposta da 20 milioni cui sommare bonus o, appunto, un giocatore. I club hanno visioni differenti. Sull’ammontare complessivo dell’affare e sulla definizione del valore della contropartita tecnica. L’identikit primario porta a Iling-Junior. Alla Continassa non si chiudono le porte alla possibilità di cedere il talento inglese classe 2003, che piace molto anche in Premier League, e, nel caso, si punta a ricavare 20 milioni. Il Sassuolo, evidentemente, lo valuta meno della metà. L’alternativa potrebbe essere Miretti, che lo scorso anno ha collezionato 40 presenze. Per Fabio si stava prendendo in considerazione l’ipotesi prestito (piace a Salernitana, Bologna e Monza) ma adesso potrebbe aprirsi pure la pista Sassuolo. Oggetto di dibattito è anche la formula dell’affare: la Juve non ha, al momento, ampie disponibilità di cassa, così punta a replicare l’operazione Locatelli. L’idea potrebbe essere quindi un prestito biennale con obbligo di riscatto. Il dialogo potrà ripartire? Possibile, probabile, nonostante la frenata. Berardi intanto, si allena a parte, vuole la Juve e potrebbe non essere convocato per l’Atalanta.