"Juve, Kean proposto anche all'estero: su di lui c'è il Siviglia"

Per la Juve è il momento di tornare in campo nella prima partita di Serie A contro l'Udinese. Manca poco all'esordio stagionale della Dacia Arena, dove si rivedranno tanti giocatori tra le fila della formazione di Massimiliano Allegri. Tra questi, però, non ci sarà Moise Kean, assente per una contusione alla tibia. L'attaccante bianconero, però, continua ad avere lusinghe in questa sessione di calciomercato e potrebbe partire.