La Juve non molla Lukaku e Berardi resta in attesa: la situazione

INVIATO A UDINE - Lukaku sempre più distante dal Chelsea , nonostante Pochettino abbia assoluto bisogno di attaccanti. E la Juve non molla, consapevole che gli ultimi giorni di questa sessione di mercato possano portare a svolte repentine. La fotografi a di quanto sta accadendo in casa dei Blues la dà lo stesso tecnico argentino, parlando dal centro sportivo di Cobham, proprio dove Lukaku si allena tra gli esuberi da un mese a questa parte: «Non è cambiato nulla - spiega Pochettino - e io non posso sprecare energie su questa situazione. Per altro la scelta di separarsi è stata condivisa dal club e dal giocatore prima del mio arrivo e io ne ero al corrente. Ora non posso farci nulla, eventuali novità saranno comunicate...». Tra le novità, però, c’è il raffreddamento delle piste saudite che davano Lukaku verso l’ Al Hilal : il club arabo ha accontentato le richieste di Jorge Jesu s prendendo Mitrovic dal Fulham, guarda caso alle stesse cifre che erano state stanziate per il belga. Nella testa di Lukaku , quindi, resta in piedi la parola data alla Juve a fi ne giugno dopo due mesi di contatti e trattative: Giuntoli e Allegri vorrebbero Big Rom ma per ora aspettano che il Chelsea possa tornare a chiedere in cambio Vlahovic alzando il conguaglio di almeno una decina di milioni, da 20 a 30.

Juve, ecco il jolly

Voglia di Juve diffusa, a quanto pare. Perché anche Domenico Berardi sta manifestando tutte le sue intenzioni bianconere. L’attaccante non è stato convocato dal Sassuolo per la sfida contro l’Atalanta e spera che la chiusura dell’ad neroverde Carnevali possa essere intaccata dall’offensiva di Giuntoli. Per ora manca l’offerta ufficiale e le fonti parlano - anche in questo caso - di una decina di milioni di distanza. Il mancino non vuole perdere un treno così importante che a 29 anni potrebbe essere l’ultimo. In tal senso questa settimana potrebbero esserci novità, con la Juve che spera di liberare altre caselle e aggiungere altri milioni agli oltre 80 racimolati finora.

Juve, le uscite

Il piano bianconero, d’altronde, era chiaro fin da inizio estate: arrivare a circa 100 milioni per coprire il mancato incasso della Champions che Allegri e i suoi avevano raggiunto sul campo ma che è stata negata dal -10 dei tribunali sportivi. L’obiettivo, ormai, è a portata di mano. In quest’ottica tutti i componenti dell’organico sono considerati cedibili. In caso di eventuali offerte possono partire Kostic per 15 milioni (piste tedesche e inglesi), Kean per circa 30 (sondaggi di Milan e Siviglia), McKennie e Iling-Junior per una ventina a testa e Soulé per 10 o quasi. Miretti e Kaio Jorge, intanto, sono in attesa di andare in prestito in A così che la Juve possa risparmiare sugli ingaggi e loro abbiano l’opportunità di trovare maggiori spazi. Nicolussi Caviglia, invece, appare destinato a restare dopo un’estate in cui ha convinto per doti tecniche e comportamenti. Bonucci, infine, ormai totalmente ai margini, potrebbe aspettare le ultime ore della sessione per scegliere se accettare l’Union Berlino o trovare l’intesa con la Lazio.

