"Juve, Yildiz firmerà il rinnovo di contratto. Ecco quando può essere ufficiale"

Per dei giovani che vanno via (in prestito), ce ne sono altri da blindare. È il mantra degli ultimi anni della Juve: dopo aver lasciato partire Kaio Jorge e Soulè in direzione Frosinone, adesso i bianconeri sono pronti a tenersi stretto un altro talento. Si tratta di Kenan Yildiz, il trequartista turco che ha già fatto innamorare Allegri, tanto da convocarlo sempre in prima squadra, regalandogli l'esordio in Serie A.