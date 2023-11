Juve, Giuntoli blinda la difesa: pronto l'annuncio di altri due rinnovi

F ondamenta solide alla base, come da manuale bianconero. La Signora ha puntellato la difesa, ritornando squadra di cemento armato capace giocare in fase di non possesso nel classico “fazzoletto di campo”. Quando la palla ce l’hanno gli altri, gli uomini di Allegri restano incollati tra loro in 15-20 metri, con grande sacrificio degli attaccanti, costringendo così gli avversari ad allargare il gioco sulle fasce e a perdere pericolosità; lo hanno fatto nell’ultima gara con il Cagliari, lo rifaranno nel derby d’Italia contro l’Inter anche per limitare gli inserimenti delle mezzali di Inzaghi.

La strategia della Juventus per la difesa

Un gol preso in 700 minuti, tra l’altro su palla inattiva (Dossena), è il risultato più evidente di un lavoro che parte da lontano. Nello specifico da due componenti: le operazioni tattiche di Allegri, che senza coppe può sfruttare la settimana lunga di allenamenti per migliorare la squadra, e la dimensione della fiducia e dei rapporti personali, che hanno reso il gruppo «granitico come una famiglia» per dirla con le parole di Max. A lavorare su questo secondo fronte è soprattutto il nuovo architetto di Madame, Cristiano Giuntoli, che fin dal suo arrivo si è occupato dei rinnovi. Dopo la firma di Gatti fino al 2028, nelle prossime settimane allungheranno il loro accordo gli altri due terzi del reparto, Bremer e Rugani, completando così un percorso che la nuova società aveva avviato a marzo con Danilo (fino al 2025). Bremer ha un accordo fino al 2027 e uno stipendio da 5 milioni: nelle intenzioni del club, c’è il prolungamento di un’ulteriore stagione a condizioni economiche simili, in modo da gestire l’ammortamento e alleggerire i costi sul lungo periodo. In 12 partite Bremer è sempre stato schierato dall’inizio, saltando solo una manciata di minuti nel finale di Atalanta-Juve per un problema fisico, tra l’altro superato brillantemente.