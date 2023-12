Juve, tutti i nomi per il centrocampo: tentazione Koopmeiners

Veronique Rabiot si riprende, a modo suo, la scena di calciomercato. Lei, mamma di uno dei centrocampisti più chiacchierati d’Europa quando in ballo c’è il suo futuro, capace di dettare i tempi e ritmi delle scelte di Adrien in questi anni, ha deciso di uscire nuovamente allo scoperto smentendo all’Ansa i rumors sul rinnovo di contratto specificando che «Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro, al momento non ci sono discussioni con nessun club per Adrien». Di certo la scelta definitiva del francese, che a Torino si trova molto bene, arriverà più avanti, quando sarà più chiaro anche il futuro di Allegri e della guida tecnica della Juventus. Il tema centrocampo resta così sempre molto attuale alla Continassa, dove si pianificano e studiano i prossimi incontri di calciomercato, con una consapevolezza: a gennaio la Vecchia Signora sarà protagonista. Giuntoli vorrebbe stupire con un colpo, ma la parola d’ordine è opportunità. E quindi si lavorerà su più fronti.

Juve, le opportunità dal mercato

Tra i nomi più apprezzati c’è sicuramente quello di Zielinski. Il centrocampista polacco, nel mirino anche dell’Inter, è in scadenza con il Napoli e ha fatto capire di voler rimanere in ogni caso in Italia. Giuntoli conosce molto bene ovviamente anche Fabian Ruiz. I contatti con i suoi agenti sono confermati, ma oltre all’infortunio alla spalla, c’è il problema Psg che considera lo spagnolo un elemento importante della rosa, da non cedere comunque in prestito. Va monitorata poi la situazione relativa a Phillips, inglese classe ‘95 destinato a lasciare il City a gennaio e scaricato ufficialmente anche da Guardiola. I bianconeri hanno stabilito ormai da tempo un canale diretto con i procuratori dell’ex Leeds, e presto potrebbero vedere anche i Citizens per chiedere il prestito. La concorrenza è rappresentata da United e Newcastle. Sempre a centrocampo non vengono abbandonate le piste che portano a Hojbjerg del Tottenham, Manu Koné dei Gladbach, Samardzic (l’Udinese a gennaio vuole resistere), Wieffer del Feyenoord e Koopmeiners: con i procuratori di quest’ultimo, valutato circa 40 milioni dall’Atalanta, Giuntoli ha parlato anche recentemente. E Anguissa? Resta in ogni caso uno dei preferiti, mentre per Adzic, centrocampista montenegrino, la Juventus dovrà sfidare il City.

Juve, gli osservati

Anche l’ucraino Sudakov ha scalato nell’ultimo periodo diverse posizioni. Per età, margini di crescita e duttilità ha infatti letteralmente conquistato Giuntoli che lo ha osservato più volte da vicino. Sul fronte uscite, si attendono novità invece per quanto riguarda Iling Junior e Yildiz. Per il primo, la Juve ha incaricato alcuni agenti di approfondire le richieste di informazioni del Tottenham e di altre società inglesi: si parte da una valutazione di 20 milioni. Chi vorrebbe ancora di più cambiare aria è comunque Yildiz: il ragazzo ha mal digerito l’utilizzo con il contagocce. Su Huijsen c’è, infine, il Granada.