Juve, dall'Inghilterra sicuri: "Due big di Premier su Iling-Junior"

Tra i calciatori della Juventus più appetiti sul mercato c'è Iling-Junior . Il giovane attaccante, classe 2003, potrebbe fare ritorno in Inghilterra.

Chi vuole Iling-Junior?

Secondo quanto riferito dai media inglesi, su Iling-Junior ci sarebbero Tottenham e Newcastle. Gli Spurs al momento sono in vantaggio, con il cartellino del calciatore che si aggira attorno ai 23 milioni di euro. L'intenzione della Juve sarebbe quella di cedere Iling, in modo da finanziare l'arrivo di un centrocampista per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli. Il Newcastle, invece, resta interessato, ma ha un margine di manovra ristretto a causa del fair play finanziario.