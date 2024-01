Giuntoli: "Rabiot, Felipe Anderson e Vlahovic: tutta la verità"

"Offerta di 60 milioni dell'Arsenal per Vlahovic? No, non ne sappiamo niente e poi Vlahovic non è sul mercato, quindi ci interessa poco". Così Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Mediaset prima del fischio di inizio di Juve-Salernitana, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.