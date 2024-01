Giìuntoli, Allegri e il mercato Juve: "Samardzic? Conosco tanti padri..."

Cristiano Giuntoli , Footbal Director della Juventus, è intervenuto microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juve-Frosinone , valida per i quarti di finale di Coppa Italia : "Teniamo a questa manifestazione, vogliamo fare bene per dare soddisfazione ai tifosi e alla società. Il Frosinone mette in difficoltà tutti, in Coppa Italia ha fatto un percorso incredibile. Servirà grande attenzione".

Giuntoli su Samardzic

Giuntoli ha proseguito: "Samardzic? Non abbiamo esigenze particolari, se ci fossero delle opportunità soddisfacenti valuteremo. Dico bugie? Posso conoscere tanti padri (ride, ndr). Vediamo se ci sono le condizioni per un'opportunità giusta dal punto di vista tecnico ed economico. Non metteremo per mettere qualcuno in rosa. Non abbiamo nessun tipo di ansia. Stiamo facendo grandi cose. Lavoriamo giorno per giorno per crescere".