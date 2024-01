Henderson vuole la Juve: ecco a quanti milioni rinuncerà

Jordan Henderson ha già tolto gli ultimi granelli di sabbia dalla valigia ed è pronto a imbarcarsi per Torino, ma il gate resta chiuso finché Allegri non risolverà i suoi legittimi dubbi. Del resto, il gruppo Juve oggi è come uno scrigno e «in questo momento è importante riflettere», dice Max, «perché se tocchi le cose che vanno bene puoi anche rischiare di rovinare tutto...». La ricetta della vittoria è una miscela complicata di ingredienti che prosperano solo dove c’è armonia. Chiunque, trovandosi a metà campionato in un testa a testa con l’Inter, guarderebbe al mercato come all’unica possibilità per ridurre una distanza fatta non solo di punti, ma pure di valori quantificabili in 160 milioni di differenza tra la rosa nerazzurra e quella bianconera. Le assenze forzate di Pogba (caso doping) e Fagioli (caso scommesse) suggerirebbero un innesto, ma l’equilibrio è un top player da preservare in una stagione come questa. Lo stallo attuale del mercato è legato da una parte all’indice di liquidità (se uscisse Kean, oltre a Ranocchia, i conti tornerebbero) e dall’altra ai ragionamenti in corso tra tecnico e dirigenza. L’inglese, rinforzo individuato per la mediana, aspetta solo il via libera: ha un accordo con il dt Giuntoli e gli basta una chiamata per lasciare Dammam, la capitale della provincia di al-Sharqiyya, la più ricca di petrolio dell’Arabia Saudita, dove ha trovato probabilmente solo soldi e palme da dattero. L’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard è infatti ottavo, a -28 dalla capolista Al-Hilal, e l’ex capitano del Liverpool rischia di perdere il treno per Euro 2024.