Sassuolo, Carnevali: "La Juve voleva Berardi, ma..."

La Juventus ci aveva provato la scorsa estate: "Sì, ma un interesse non concreto perché non siamo mai arrivati a una vera e propria trattativa" rivela Carnevali, che sul futuro del giocatore aggiunge: "Ci possono essere opportunità e può arrivare il momento, come quest'anno, di avere l'idea di cambiare squadra".

Il dirigente del Sassuolo su Frattesi, Locatelli e Marotta

Carnevali ha parlato di Frattesi e Locatelli, calciatori ex Sassuolo ai quali è legato: "Sono due ragazzi che ho cercato di accontentare nel momento della cessione. Il lato economico di una cessione è importante, ma non determinante. Locatelli ad esempio voleva la Juventus, noi lo abbiamo accontentato pur rinunciando sotto l'aspetto economico perché c'era l'interesse di un'altra società, l'Arsenal".

Il dirigente del Sassuolo ha parlato anche di Giuseppe Marotta: "È un grande manager e un grande politico, quello di presidente della Figc potrebbe essere un ruolo perfetto per lui perché conosce le problematiche del nostro mondo".