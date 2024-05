Juve, ufficiale: Cambiaso rinnova fino al 2029

Momento magico per Andrea Cambiaso . Il centrocampista della Juventus è stato inserito nell'elenco dei trenta preconvocati ufficializzati dal ct dell'Italia Luciano Spalletti per gli Europei e ora è anche ufficiale il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2029 .

La crescita di Cambiaso in pochi mesi

Due importanti notizie in due giorni per Cambiaso che si prepara a ripartire per diventare protagonista anche nella futura Juve di Thiago Motta. Con Allegri ha collezionato 39 presenze con 3 gol, si è fatto spazio nelle gerarchie fino a essere riferimento per la squadra bianconera. Un percorso di crescita notevole col doppio premio: la speranza Europei e il rinnovo fino al 2029 con la Juve. Che lo blinda. Rinnovo celebrato sui social con un video in cui lo stesso Cambiaso stringe forte a sé la targhetta con la nuova scadenza: 2029.