Italia, i 30 convocati di Spalletti verso Euro 2024: la lista ufficiale

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha stilato l'elenco dei trenta preconvocati in vista degli Europei di Germania. Si tratta della lista di giocatori scelti per il raduno di Coverciano. Prima chiamata per Calafiori, seconda convocazione per Bellanova, Fagioli e Folorunsho. Tornano Ricci e Provedel. C'è Fagioli.